Восени, коли легкі сукні, ефектні шорти та барвисті спідниці займають своє місце у шафі, вигадування модного образу перетворюється на справжнє випробування. Який одяг у моді в новому сезоні? Як поєднати речі стильно і у повній відповідності до трендів?

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Ці питання повністю знімають речі та їхні комбінації, які ніколи не втрачають актуальності. Видання Interia Styl запропонувало декілька безпрограшних формул, які чудово працюють восени 2026 і в будь-який інший прохолодний сезон.

Об'ємний светр і сатинова спідниця

Це абсолютний фаворит у дні, коли хочеться мати жіночний вигляд, але зовсім нема бажання жертвувати комфортом. Поєднання об’ємного трикотажу грубої в’язки з легкими тканинами – це гра на контрастах, яка завжди залишається в тренді. Візьміть об'ємний, пухнастий светр (можна трохи подовжений), додайте до нього сатинову спідницю довжини міді, черевики на низькому ходу або вільні кросівки, улюблені сонцезахисні окуляри – готово. У цьому є щось від паризького шарму: трохи невимушеності, трохи жіночності й багато гарного смаку. Це ідеальний варіант для осінньої прогулянки чи вихідного у місті, коли хочеться мати стильний вигляд, але не проводити для цього пів дня перед дзеркалом.

Монохромний лук

Влітку сукня – це ідеальний предмет гардеробу, який повністю знімає питання, як поєднати в одному образі верх і низ. Восени зібрати їх воєдино допоможе колір. Поєднання речей в одній гамі – один із найпростіших способів мати елегантний та гармонійний вигляд без складних комбінацій. Восени особливо виграшно виглядають шоколадні відтінки, молочний, бежевий та глибокий сірий. Достатньо поєднати широкі сірі штани з гольфом схожого відтінку та накинути на плечі пальто з цієї ж палітри. Або обрати будь-який інший колір на свій смак. Але не забувайте: якщо хочете мати справді стильний вигляд, не уникайте фактур. Гладеньке поєднуйте з текстурованим, а блискуче з матовим. Тоді аутфіт матиме продуманий і цікавий вигляд, а не банальний і нудний.

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Широкі штани та кросівки

Широкі штани, незалежно від матеріалу, з якого вони пошиті, це улюблена модель жінок, які цінують зручність, але не хочуть відмовлятися від елегантного вигляду. Вони комфортні, не стримують рухів і дарують неймовірне відчуття свободи. В офіс можна обрати модель із костюмної тканини, на прогулянку – джинси або спортивні моделі. Але, оскільки широкі штани передбачають певну розслабленість, їх краще поєднувати з кросівками або кедами. Додайте якісну білу футболку або тонкий обтислий гольф, зверху накиньте об’ємну куртку або подовжений піджак і комфортний, проте зібраний образ готовий.

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Довге пальто з чим завгодно

Бувають дні, коли немає жодного бажання знімати улюблений спортивний костюм. Особливо восени, коли тепла і комфорту хочеться особливо сильно. Щоб не перетворювати образ на лук для спортзалу, просто доповніть його добре скроєним прямим довгим пальто. Довжина має бути щонайменше до середини литки. Що буде під ним, уже не так важливо. Це може бути найпростіший спортивний комплект або базові джинси із худі. Довгий верхній елемент, а на додачу ще й гарна сумка структурують будь-яку основу і додадуть образу модного лоску. Це ідеальне рішення для днів, коли комфорт на першому місці, але все одно хочеться мати стильний вигляд.

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Раніше OBOZ.UA розповідав, які кольори будуть в моді цієї осені.

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