З'явилося відео з жінкою, яка носила дитину Києвом у сумці

У Києві перехожі помітили жінку, яка носила двомісячну дитину в картатій сумці.

Як повідомляє Telegram-канал "Одеса INFO", жінка сама з Одеси. Очевидці звернули увагу, як біля підземки вона виймає дитину з великої сумки і кладе її назад (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Було викликано поліцію, жінку затримали. Вона заявила, що була в перукарні.

Правоохоронці забрали дитину з сумки до з'ясування всіх обставин.

"Загалом у неї 6 дітей. Ось такі в нас є мами", – йдеться в повідомленні.

Telegram H_Ukraine

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Вінниці жінка народила біля входу закритого через коронавірус пологового будинку.