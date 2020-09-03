З'явилося відео з жінкою, яка носила дитину Києвом у сумці

Жінка носила немовля по центру Києва в картатій сумці.
У Києві перехожі помітили жінку, яка носила двомісячну дитину в картатій сумці.
Як повідомляє Telegram-канал "Одеса INFO", жінка сама з Одеси. Очевидці звернули увагу, як біля підземки вони виймає дитину з великої сумки і кладе її назад (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
Була викликана поліція, жінку затримали. Вона заявила, що була в перукарні.
Правоохоронці забрали дитину з сумки до з'ясування всіх обставин.
"В цілому у неї 6 дітей. Ось такі у нас є мами", – йдеться в повідомленні.
Telegram H_Ukraine
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Вінниці жінка народила біля входу закритого через коронавірус пологового будинку.
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