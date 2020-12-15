З'явилося відео падіння стовпів на Шулявському мосту в Києві

Юрій Сергієнко Кияни 21:09, 15.12.2020 Оновлено: 21:57, 15.12.2020

У мережі оприлюднили кадри моменту падіння стовпів освітлення на проїжджу частину Шулявського мосту в Києві.

Відповідне відео оприлюднено на сторінці "Києва оперативного" у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Момент падіння стовпів на Шулявському мосту.
Кадр відео

Тоді на мосту був щільний рух транспортних засобів. Падати почав один стовп, а потім він потягнув за собою ще дві опори. Автомобілі відразу ж зупинилися.

Падіння стовпів на Шулявському мосту.
Кадр відео

За даними поліції, унаслідок події ніхто не постраждав, проте вісім автомобілів було пошкоджено.

Подія трапилася на Шулявському мосту в Києві.
Google Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Солом'янському районі Києва 15 грудня на проїжджу частину Шулявського мосту впало кілька стовпів освітлення. Унаслідок цього рух було повністю перекрито. Поліція відкрила кримінальне провадження.

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