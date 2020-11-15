З'явилося відео та деталі штурму ресторану "Гавана" в Києві

Правоохоронці склали адміністративний протокол на адміністрацію ресторану "Гавана" в Києві, який довелося брати штурмом 14 листопада через роботу під час карантину.

Як повідомляється на сайті поліції Києва, встановлено, що ресторан, попри карантинні обмеження, працював у звичному режимі та приймав відвідувачів (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Коли до закладу приїхали журналісти, між знімальною групою та адміністрацією виник словесний конфлікт, під час якого працівник закладу вдарив кореспондента. Після цього знімальну групу зачинили в ресторані та не випускали", – йдеться в повідомленні.

На вимоги поліції відчинити двері, припинити роботу закладу та випустити журналістів, протягом години адміністрація та охорона не реагувала. Тому працівники спецпідрозділу силою відчинили двері ресторану та зафіксували правопорушення.

Поліція вивела всіх відвідувачів із закладу та склала на директора адміністративний протокол за ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Також слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 171 (Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) Кримінального кодексу України. Затримано двох працівників закладу – 1982 та 1989 року народження. Вирішується питання щодо оголошення їм про підозру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, поліцію до ресторану "Гавана" викликали активісти "Стоп корупції". Правозахисника, який викликав поліцію, співробітники закладу вдарили в обличчя.