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27 квітня • оновлено в 12:17
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З'явилося відео бійки топчиновника КМДА з поліцейськими

7.9т
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У мережі з'явилося відео конфлікту між правоохоронцями та заступником голови Київської міської державної адміністрації Володимиром Слончаком, який переріс у бійку.

Кадри з'явилися у спільноті "Київ Оперативний" у Facebook. Відео було зняте на поліцейський реєстратор. На ньому чутно, що чиновник розмовляв нервово, підвищував голос (щоб подивитися, доскрольте до кінця).

"Чого ти ви*буєшся, не бикуй, бл*ть! Давай подивимося, які ти дві машини пропустив! Включай, бл*ять, камери, куди ти дивишся?", – говорив Слончак.

"Не бикуй, бл*ть!" З'явилося відео бійки топчиновника КМДА з поліцейськими

На відео зафіксовано, що Слончак вийшов із авто та почав чіплятися до інспектора патрульної поліції, а потім взагалі накинувся на нього із кулаками. Чиновника затримали, а правоохоронцю викликали швидку і госпіталізували із травмою.

Нагадаємо, на вулиці Льва Толстого правоохоронці зупинили автомобіль Mercedes, аби зробити зауваження водію, що забув увімкнути фари. За кермом перебувала депутатка Київради та заступниця голови постійної комісії з питань бюджету і соціально-економічного розвитку Людмила Костенко. Також у салоні перебував Слончак.

Костенко відмовилася від проходження будь-яких тестів на стан сп’яніння.

Увага! На відео присутня нецензурна лексика!

Раніше OBOZREVATEL писав, що відомо про депутатка Київської міської ради Людмилу Костенко, яка була за кермом автомобіля із заступником глави КМДА, затриманого за бійку з патрульними.

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Автор
Гліб Іванов
Особи
Людмила Костенко Володимир Слончак
Місце
Україна Київ
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Andreev Andrey
Andreev Andrey
А сейчас протрезвел и будет слюни пускать, говорить, что бес попутал. Без масок, не соблюдают карантин сразу 2 топ чиновника Киева. Оба бухие едут на машине. И кто там потом пишет статьи, что человек яблоки продает нелегально с машины?
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Наблюдатель Генрих
Наблюдатель Генрих
Отправить в СИЗО, пусть там кукарекает под шконкой.
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Кияни

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