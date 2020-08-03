З'явилося перше відео з БЦ "Леонардо", де терорист утримує заручницю

У мережі з'явилося перше відео з бізнес-центру "Леонардо", де 3 вересня чоловік захопив у заручники співробітницю Universal Bank.

Потрапити всередину будівлі вдалося журналісту Vesti.ua Валентину Банних. Ролик розміщений на каналі видання в Telegram. За його словами, не всіх людей евакуюють з БЦ, багато хто продовжує працювати.

"У банку взагалі все добре, нікого не евакуювали, як кажуть багато ЗМІ, туалети працюють, все працює, нікого не евакуювали", – сказав журналіст.

Відео: vesti.ua

Telegram / vesti.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 серпня в Києві невідомий чоловік захопив в заручники співробітницю "Універсал Банк", який розташований в приміщенні бізнес-центру "Леонардо". Терорист погрожував підірвати заклад.