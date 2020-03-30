З'явилися розцінки за платну обсервацію українців, які прилетіли з Балі: скільки коштує

Українцям, що прилетіли з Балі, запропонували два варіанти проходження обсервації – безкоштовний в готелі "Козацький" та платний в готелі "Пуща Конгрес".

Готель "Пуща Конгрес"

Як написала в Facebook пасажирка літака Катерина Яшина, харчування в готелі "Козацький" коштує близько 1000 грн з людини в день, а умови залишають бажати кращого (щоб подивитися фото і відео, проскрольте новину до кінця).

"Опалення немає, кондиціонери на опалення не працюють, пишуть, що в кімнатах дуже холодно, кімната розміром з ліжко, Wi-Fi не у всіх номерах. Закрили їх там на 14 днів, з номера взагалі не випускатимуть, їжу ставлять під двері" , – зазначила вона.

Проживання в "Пуща Конгрес" коштує 10 478 грн за 14 днів обсервації і близько 700 грн в день за їжу з людини.

Facebook Катерини Яшиної

"Номери кращі, Wi-Fi начебто є, є балкон", – додала Яшина.

Як писав OBOZREVATEL:

В аеропорт "Бориспіль" приблизно 02:20 30 березня прилетіли два літаки з громадянами України з Дохи (Катар), яких зобов'язали пройти обсервацію.

Частину пасажирів помістили на обсервацію в готель "Козацький" у самому центрі Києва. Більшість же відмовилася від примусового карантину, так і залишившись на борту лайнерів.

Як розповів OBOZREVATEL один із пасажирів, вони налаштовані сидіти в літаку доти, доки топчиновники не дозволять їм вирушити додому.

Частина українців втекла з автобуса після того, як їх привезли до готелю "Козацький".

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