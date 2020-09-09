З'явилися фото і подробиці вибуху цистерни з газом у Києві

Унаслідок вибуху автоцистерни для транспортування газу в Києві 9 вересня загинула одна особа, ще одна постраждала. Подія трапилася під час проведення зварювальних робіт.

Фото з місця НП опублікувала пресслужба Національної поліції Києва. Зазначається, що правоохоронці почали встановлювати обставини трагедії (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"У результаті на місці події загинув 52-річний чоловік, житель Херсонської області, а 33-річного чоловіка доставили в лікарняний заклад із тілесними ушкодженнями", – уточнили в поліції.

Зібрані відомості за цим фактом зареєстрували в Деснянському управлінні поліції. Розпочато перевірку, за результатами якої цій події будо дано правову кваліфікацію.

У Києві вибухнула автоцистерна для газу. Пресслужба Національної поліції Києва

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:

у Деснянському районі Києва 9 вересня вибухнула цистерна для транспортування газу. Надзвичайна подія трапилася на території ТОВ "Бас холдинг" приблизно о 10:00.

Унаслідок вибуху цистерни постраждало двоє осіб, одна з них загинула.

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