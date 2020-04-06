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6 квітня • оновлено в 23:41
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З'ясувалася особистість порушника карантину, який переплив Дніпро. Фото спортсмена

6.3т
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Хлопець, який переплив Дніпро, щоб потрапити на спортмайданчик в київському Гідропарку, незважаючи на посилення карантину в країні, працює фітнес-тренером в мережі "Спортлайф".

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Звуть киянина Валентин Бур'янов, повідомляє "Страна" (щоб подивитися фото, проскрольте новину до кінця).

"Мета виправдовує засоби": стало відомо, хто переплив Дніпро перед поліцією. Фото спортсмена

sportlife.ua

Він захоплюється історією, філософією, психологією, політологією, художньою літературою, кінематографом, плаванням, тенісом, кінним спортом, боулінгом і шахами.

"Мета виправдовує засоби": стало відомо, хто переплив Дніпро перед поліцією. Фото спортсмена

sportlife.ua

"Мій девіз: мета виправдовує засоби. Я відмінний, комунікабельний і амбітний хлопець. З огляду на той факт, що я з раннього дитинства займаюся різними видами спорту, з упевненістю можу сказати, що у мене є чималий досвід в даній сфері, як позитивний, так і негативний, що теж не менш важливо. на мою думку, людина за своєю природою ніколи не зможе стати ідеальним, але я вважаю, що необхідно наблизиться до цього настільки, наскільки це можливо ", – написано про Бурьянова на сайті клубу.

"Мета виправдовує засоби": стало відомо, хто переплив Дніпро перед поліцією. Фото спортсмена

sportlife.ua

"Мета виправдовує засоби": стало відомо, хто переплив Дніпро перед поліцією. Фото спортсмена

sportlife.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, на киянина, який вирішив вплав дістатися в Гідропарк, незважаючи посилення карантину через коронавірус, складено адмінпротокол. У поліції уточнили тільки його вік – хлопець народився в 1999 році.

Затримувала його ціла група поліцейських. Це викликало бурхливу реакцію в соціальних мережах.

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Автор
Юрій Сергієнко
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Місце
Україна Київ
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Смирнов Владимир
Смирнов Владимир
забыли добавить, что он еще мальчиками увлекается
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Dan Zrazhik
Dan Zrazhik
Ну і навіщо рекламувати всяких ... негарні поступки ? Обозреватель вважає, що це круто і має наслідуватиь ?
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Кияни

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