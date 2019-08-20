Головна Новини
Мова Язык
Lady МедОбоз

/ Новини Києва

Зв'язали і пограбували: під Києвом налетіли на будинок бізнесмена

2.1т Читати матеріал російською

У селі Артемівка під Києвом група зловмисників увірвалася в будинок місцевого підприємця і пограбувала його.

Як повідомляє прес-служба поліції області, злочинці зв'язали господаря будинку і його дружину, після чого викрали велику суму грошей, цінності та автомобіль Lexus.

У результаті спільними зусиллями кримінальної поліції і КОРДу зловмисників вдалося затримати.

Новини
В Україні оголосили в розшук одіозного бізнесмена
Затримання злочинців

Затримання злочинців

Злочинцями виявилися троє іноземців, 33, 41 і 43 років, які вже збиралися покинути територію України. При собі у них були награбовані цінності

За місце проживання зловмисників поліцейські провели обшук. У ході копи виявили цілий арсенал із пістолетами, автоматами і гранатами.

Зв'язали і пограбували: під Києвом налетіли на будинок бізнесмена
Зв'язали і пограбували: під Києвом налетіли на будинок бізнесмена

Якщо провину затриманих доведуть, їм загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Саме таке покарання передбачається частиною 4 статті 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

Зв'язали і пограбували: під Києвом налетіли на будинок бізнесмена
Зв'язали і пограбували: під Києвом налетіли на будинок бізнесмена

Як повідомляв OBOZREVATEL, у квітні поточного року у Фастові Київської області невідомі застрелили голову одного із фермерських господарств. Загиблому було 42 роки.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Місце
Україна Київ
Тег
Національна поліція України
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
1
Цікаво
6
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...