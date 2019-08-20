Зв'язали і пограбували: під Києвом налетіли на будинок бізнесмена

У селі Артемівка під Києвом група зловмисників увірвалася в будинок місцевого підприємця і пограбувала його.

Як повідомляє прес-служба поліції області, злочинці зв'язали господаря будинку і його дружину, після чого викрали велику суму грошей, цінності та автомобіль Lexus.

У результаті спільними зусиллями кримінальної поліції і КОРДу зловмисників вдалося затримати.

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Затримання злочинців

Злочинцями виявилися троє іноземців, 33, 41 і 43 років, які вже збиралися покинути територію України. При собі у них були награбовані цінності

За місце проживання зловмисників поліцейські провели обшук. У ході копи виявили цілий арсенал із пістолетами, автоматами і гранатами.

Якщо провину затриманих доведуть, їм загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Саме таке покарання передбачається частиною 4 статті 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у квітні поточного року у Фастові Київської області невідомі застрелили голову одного із фермерських господарств. Загиблому було 42 роки.

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