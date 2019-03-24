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Звіряче вбивство водія BlaBlaCar: підозрюваний підірвався у квартирі в Києві. Фото 18+

8.1тЧитати матеріал російською

У суботу, 23 березня, в Голосіївському районі Києва в житловому будинку за адресою проспект Науки, 11 чоловік загинув у квартирі в результаті вибуху.

Відзначається, що вихлоп почули мешканці сусідніх квартир, вони і повідомили про те, що трапилося, екстреним службам. Люди припустили, що спрацювала граната. Також була помічена жінка, яка пішла із квартири відразу після вибуху, повідомляє прес-служба ГУ НП у Києві.

У той же час, "Інформатор" уточнює, що загиблий виявився Луаном Кінгісеппом (Лука), розшукуваним у справі про вбивство водія BlaBlaCar Тараса Познякова.

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Луан Кінгісепп

Луан Кінгісепп

"Страна"

Зазначено також, що трагічна подія сталася в коридорі, так як саме там були пошкоджені стіни, меблі і стеля. Там у калюжі крові лежав і загиблий. Прибулим медикам залишалося лише констатувати факт смерті.

На місці працювали патрульні, вибухотехнічна служба, медики та слідчо-оперативна група.

Звіряче вбивство водія BlaBlaCar: підозрюваний підірвався у квартирі
Звіряче вбивство водія BlaBlaCar: підозрюваний підірвався у квартирі

"Інформатор"

Звіряче вбивство водія BlaBlaCar: підозрюваний підірвався у квартирі

"Інформатор"

Звіряче вбивство водія BlaBlaCar: підозрюваний підірвався у квартирі

"Інформатор"

Звіряче вбивство водія BlaBlaCar: підозрюваний підірвався у квартирі

"Інформатор"

Як повідомляв OBOZREVATEL, історія зі зникненням водія BlaBlaCar сталася в Україні в 2016 році. Чоловік 4 квітня виїхав зі Львова до Києва з попутниками, яких знайшов на сервісі. Після цього він безслідно зник.

Тарас Позняков

Тарас Позняков

У результаті правоохоронці виявили машину в одному з гаражів Києво-Святошинського району. Як стало відомо, українця Тараса Познякова по-звірячому вбили.

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Місце
УкраїнаКиїв
Тег
BlaBlaCar
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