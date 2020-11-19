Звільнено голову КП в Києві, який відкрив торги на закупівлю Toyota Land Cruiser

Керівнику комунального підприємства "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд Києва" повідомили про звільнення. Тендер на придбання підприємством дорогого авто вже скасували.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив мер Києва Віталій Кличко. Як стало відомо, 17 листопада КП оголосило відкриті торги на придбання автомобіля Toyota Land Cruiser.

Рішення про закупівлю нового дорогого автомобіля керівництво підприємства ухвалило самостійно. В порушення наказу Департаменту транспортної інфраструктури, згідно з яким всі закупівлі комунальних підприємств обов'язково узгоджуються з профільним департаментом та Департаментом внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА.

Керівник КП не повідомив про наміри оголосити відкриті торги на придбання дорогого позашляховика ні заступнику голови КМДА, що відповідає за дорожньо-транспортну галузь, ні Департаменту транспортної інфраструктури, ні Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Укравтодор" купив преміальні Toyota за 3,5 млн грн.