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9 грудня • оновлено в 22:24
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Стоятимуть до ранку: в Києві продовжили "Варту" через зустріч Зеленського з Путіним. Фоторепортаж

1.8т
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У понеділок, 9 грудня, на тлі проведення в Парижі саміту в "нормандському форматі" під Офісом президента Володимира Зеленського в Києві продовжили акцію "Варта на Банковій".

Біля стін будівлі зібралися близько 800 осіб (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

При цьому, ГО "Чорна гвардія", яка організувала "Варту на Банковій", повідомила в Facebook, що учасники не розійдуться до ранку. Вони будуть чекати результатів нормандської зустрічі.

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Зустріч Зеленського з Путіним: у Києві продовжили "Варту"

Зустріч Зеленського з Путіним: у Києві продовжили "Варту"

За даними поліції, порушень громадського порядку на Банковій не зафіксовано. Біля ОП зібралися працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Нацгвардії, співробітники ДСНС, кінологи і поліція діалогу.

Зустріч Зеленського з Путіним: у Києві продовжили "Варту"

Зустріч Зеленського з Путіним: у Києві продовжили "Варту"

Зустріч Зеленського з Путіним: у Києві продовжили "Варту"

Зустріч Зеленського з Путіним: у Києві продовжили "Варту"

Зустріч Зеленського з Путіним: у Києві продовжили "Варту"

Зустріч Зеленського з Путіним: у Києві продовжили "Варту"

Зустріч Зеленського з Путіним: у Києві продовжили "Варту"

Зустріч Зеленського з Путіним: у Києві продовжили "Варту"

Стоятимуть до ранку: в Києві продовжили "Варту" через зустріч Зеленського з Путіним. Фоторепортаж
Стоятимуть до ранку: в Києві продовжили "Варту" через зустріч Зеленського з Путіним. Фоторепортаж
Стоятимуть до ранку: в Києві продовжили "Варту" через зустріч Зеленського з Путіним. Фоторепортаж

Як повідомляв OBOZREVATEL, саміт у "нормандському форматі" стартував о 16:00 за Києвом. Президент України Володимир Зеленський провів особисті зустрічі з главами Росії і Франції, а також із канцлеркою Німеччини.

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Читайте всі новини по темі "Переговори Зеленського та Путіна" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Тема
Переговори Зеленського та Путіна
Місце
Україна Київ
Теги
нормандський формат Офіс президента
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
Раз стали,то давайте уже по сценарию.покрышки,молотов,захват частей начиная с львова,госадминистраций и т.д и т.п. место сбора стада извесно.парубия подключите
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К Денис
К Денис
Давайте зумуьите очередной гос переворот)))) во ржака будет))
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
"Полиция диалога" вна Украине ведёт переговоры исключительно языком лозунгов, доступным для понимания активистов.
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