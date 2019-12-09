Стоятимуть до ранку: в Києві продовжили "Варту" через зустріч Зеленського з Путіним. Фоторепортаж

У понеділок, 9 грудня, на тлі проведення в Парижі саміту в "нормандському форматі" під Офісом президента Володимира Зеленського в Києві продовжили акцію "Варта на Банковій".

Біля стін будівлі зібралися близько 800 осіб (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

При цьому, ГО "Чорна гвардія", яка організувала "Варту на Банковій", повідомила в Facebook, що учасники не розійдуться до ранку. Вони будуть чекати результатів нормандської зустрічі.

Зустріч Зеленського з Путіним: у Києві продовжили "Варту"

За даними поліції, порушень громадського порядку на Банковій не зафіксовано. Біля ОП зібралися працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Нацгвардії, співробітники ДСНС, кінологи і поліція діалогу.

Зустріч Зеленського з Путіним: у Києві продовжили "Варту"

Зустріч Зеленського з Путіним: у Києві продовжили "Варту"

Зустріч Зеленського з Путіним: у Києві продовжили "Варту"

Зустріч Зеленського з Путіним: у Києві продовжили "Варту"

Як повідомляв OBOZREVATEL, саміт у "нормандському форматі" стартував о 16:00 за Києвом. Президент України Володимир Зеленський провів особисті зустрічі з главами Росії і Франції, а також із канцлеркою Німеччини.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!