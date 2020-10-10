Зруйнований вибухом будинок у Києві почали зміцнювати. Відео

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Кияни
1,8 т.

  • Вибух в житловому будинку на Позняках стався в червні

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Вибух в будинку на Позняках стався 21 червня

У Києві на Позняках перед знесенням почали зміцнювати десятиповерховий будинок, який був частково зруйнований в результаті вибуху 21 червня.

Відео, як працює кран, який встановлює спеціальні конструкції опублікував Telegram-канал "Київ LIVE" (щоб подивитися його, доскрольте сторінку до кінця).

Крани встановлюють конструкції для зміцнення будинку на Позняках.

Завдяки цим конструкціям жителі зможуть забрати речі з напівзруйнованих квартир. Після цього почнеться повний демонтаж будівлі.

Telegram "Київ LIVE".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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