Зруйнований вибухом будинок у Києві почали зміцнювати. Відео
Вибух в житловому будинку на Позняках стався в червні
Тоді загинуло п'ятеро людей
Постраждалим влада виділила нове житло і гроші на ремонт
У Києві на Позняках перед знесенням почали зміцнювати десятиповерховий будинок, який був частково зруйнований в результаті вибуху 21 червня.
Відео, як працює кран, який встановлює спеціальні конструкції опублікував Telegram-канал "Київ LIVE" (щоб подивитися його, доскрольте сторінку до кінця).
Завдяки цим конструкціям жителі зможуть забрати речі з напівзруйнованих квартир. Після цього почнеться повний демонтаж будівлі.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Дарницькому районі Києва 21 червня стався вибух в житловому будинку на вулиці Соломії Крушельницької, 1/5.
В результаті події загинули п'ятеро людей.
Правоохоронці розглядають дві версії вибуху.
Пізніше президент Володимир Зеленський передав ключі від нового житла людям, які постраждали в результаті вибуху.
Зі свого боку Київрада підтримала рішення про виділення 20 млн гривень на ремонт і облаштування нових квартир.