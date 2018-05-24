"Зробив подарунок коханій": у Києві пара влаштувала грабіж на касі

У Дніпровському районі Києва пара молодих людей вкрала у касира супермаркету її телефон прямо під час здійснення покупок.

Інцидент стався в магазині Varus на бульварі Перова, 36, пишуть в групі "Київ Оперативний" в Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця матеріалу).

"Ось ця солодка парочка вкрала телефон у касира. Заява вже в Дніпровському відділенні поліції, але хотілося б встановити особи цих злодіїв", - написали в групі.

На відео з камер спостереження видно, як хлопець і дівчина підходять з товаром розплачуватися до каси. У той час, як їх продавець був зайнятий, хлопець дістав телефон у іншого касира і поклав собі в кишеню.

Facebook "Київ Оперативний"

У коментарях до посту користувачі здивувалися нахабству злочина, адже навколо було багато свідків, а в супермаркетах завжди ведеться відеоспостереження.

"Ось наскільки злодії знахабніли. Там же камери висять так явно, що аж світяться. І все одно тягнуть, знаючи що потраплять в об'єктив", - написав Андрій Кузнєцов.

"Зробив подарунок своїй коханій", - прокоментував користувач з ніком Андрій Анатолійович.

Facebook "Київ Оперативний"

Facebook "Київ Оперативний"

Як писав OBOZREVATEL, в Києві помітили банду злодіїв-домушників.