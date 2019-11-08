"Знайшовся "безсмертний": опубліковано відео провалу авто в яму з окропом у Києві

У мережі опублікували відео, на якому показано мить провалу авто в яму з гарячою водою в центрі Києва на перетині вулиць Шота Руставелі та Саксаганського.

Ролик у Facebook виклала Марина Галак, де видно, що водій свідомо поїхав по дорозі, де вже відбувся розлом.

"Першу машину, що провалилася, витягли майже відразу, але знайшовся ще "безсмертний". Рік тому було те ж саме – але з іншого боку вулиці, потім рік лагодили повністю все покриття, а провалилася сама та ділянка, де робили ремонт", – написала вона.

Новини У Києві комунальні війни закінчилися кривавою стріляниною

На відео зображено, що прорив труби вже трапився і асфальт провалився, а авто об'їжджали місце НП. Але одна машина все-таки ризикнула рухатися біля провалу і потрапила в пастку. Транспортний засіб проїхав у декількох метрах від ями і провалився під асфальт.

Група "ЗупиниЛося" в мережі зазначила, що водій сам винен, що автівка опинилася в такому становищі.

"Відео дуже показове. Спеціально поїхав у небезпеку, щоб потім: годинами не давати комунальникам прибрати авто; роздати десяток інтерв'ю в ролі потерпілого. І далі ця особа явно судитиметься за пошкоджений автомобіль. Питання: хто він після цього?" – наголошується в повідомленні.

Обережно, на відео присутня нецензурна лайка!

Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 листопада в центрі прорвало водопровідну трубу, внаслідок чого перехрестя залило окропом.

Пізніше з'явилися перші фото і відео з місця проведення ремонтних робіт в Києві.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!