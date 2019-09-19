Знайшли в Чорнобилі: з солдатом на Київщині сталася дивна історія

У зоні відчуження Чорнобильської АЕС поліція знайшла 30-річного солдата-контрактника, який вважався зниклим безвісти.

Як повідомляє ГУ НП у Київській області, з 5 вересня поточного року солдат знаходився у розшуку. Як з'ясувалося, він проник на територію зони незаконно. Зараз він затриманий.

"Про виявлення військовослужбовця було повідомлено командиру військової частини, де зниклий чоловік проходив службу. Порушника передали військовій службі правопорядку Київського гарнізону", – повідомили в поліції.

Солдат-утікач

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Київській області 23-річний військовослужбовець застрелив свого сусіда по гуртожитку.

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