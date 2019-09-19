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19 вересня • оновлено в 08:06
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Знайшли в Чорнобилі: з солдатом на Київщині сталася дивна історія

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У зоні відчуження Чорнобильської АЕС поліція знайшла 30-річного солдата-контрактника, який вважався зниклим безвісти.

Як повідомляє ГУ НП у Київській області, з 5 вересня поточного року солдат знаходився у розшуку. Як з'ясувалося, він проник на територію зони незаконно. Зараз він затриманий.

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"Про виявлення військовослужбовця було повідомлено командиру військової частини, де зниклий чоловік проходив службу. Порушника передали військовій службі правопорядку Київського гарнізону", – повідомили в поліції.

Солдат-утікач

Солдат-утікач

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Київській області 23-річний військовослужбовець застрелив свого сусіда по гуртожитку.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Тег
Чорнобильська АЕС
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Оно хотело стать зомби мутантом, Неудивительно если американцы экспериментируют в свидомитом гадюшнике,выводят новую пароду свидомитых далбаящуров, скакуасы кастрюляголовые уже есть.
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Драго Кувалда, приснилось - записав, зуби почисть - смердить аж сюди.
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