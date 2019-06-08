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"Зливають г*мно в Дніпро!" Мережу шокувало відео з Русанівських садів

1.4тЧитати матеріал російською

У Києві на Русанівських садах невідоме підприємство зливає величезні маси відходів в Дніпро.

Про це повідомив користувач Ігор Гоша в Facebook, опублікувавши відповідне відео і координати.

"Ось таке г*мно кожен день зливають в Дніпро, а люди ходять на пляж і ловлять рибу!" - написав він.

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Користувачі мережі висловили обурення від побачених кадрів, додавши, що часто помічають "жирні плями" в річці і "піну незрозумілого походження".

"Зливають г*мно в Дніпро!" Мережу шокувало відео з Русанівських садів
"Зливають г*мно в Дніпро!" Мережу шокувало відео з Русанівських садів
"Зливають г*мно в Дніпро!" Мережу шокувало відео з Русанівських садів
"Зливають г*мно в Дніпро!" Мережу шокувало відео з Русанівських садів
"Зливають г*мно в Дніпро!" Мережу шокувало відео з Русанівських садів

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в анексованому Криму назріла нова катастрофа через Росію. Активісти підняли паніку через те, що окупанти вбивають курорт.

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Місце
УкраїнаКиїв
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