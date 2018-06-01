Зламаний череп: з'явилися подробиці ДТП з дитиною і поліцією в Києві

Стан хлопчика, якого в Києві 31 травня збив автомобіль з поліцією, залишається важким, але стабільним.

13-річна дитина знаходиться в реанімації, а медики вже провели низку операцій, передає "ТСН" .

У потерпілого діагностували перелом черепа і крововилив у голові.

"ТСН"

"ТСН"

У поліції спростовують інформацію про те, що хлопчика на пішохідному переході збило авто з кортежу президента. Правоохоронці стверджують, що в автомобілі перебували два їх співробітники на спецзавданні, але до супроводу президента це не має стосунку.

Як писав OBOZREVATEL, в мережі показали відео цього ДТП.