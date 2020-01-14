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14 січня • оновлено в 18:08
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Зламане стегно та шок: у поліклініці Києва дитину привалило дверима

1.4т
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В одному з медзакладів Києва чотирирічний хлопчик ненароком зачепив троє металевих дверей, що призвело до перелому стегнової кісти та шокового стану дитини.

Нещасний випадок трапився 13 січня у приміщенні столичної дитячої поліклініки №2, що на проспекті Правди, 64 А. Про нього із закликом допомоги до українців розповів у Facebook Олександр Суворов.

За його словами, мама трьох маленьких дітей, які захворіли на вітряну віспу, привела їх на прийом до лікаря. І коли в реєстратурі вона отримувала талон, хлопчик ненароком зачепив важкі металеві двері, що стояли під стіною й у результаті привалили дитину.

У поліклініці Києва на 4-річного хлопчика впали металеві двері

У поліклініці Києва на 4-річного хлопчика впали металеві двері

"Напередодні тут проводили ремонтні роботи але ніякої загороджувальної стрічки не було. Слава Богу! Поруч стояли чоловіки, які швидко допомогли підняти важкі двері", – додав Суворов.

Попри те, що його рідні перебували у медичному закладі, лікарі викликали потерпілому хлопчику швидку допомогу, яка їхала упродовж 20 хвилин. Водночас дитина весь цей час просто лежала на підлозі.

"І поряд – мама, яка хоч якось намагалася допомогти сину. Весь медичний персонал боявся брати відповідальність, тому всі чекали швидку", – додав киянин.

Врешті хлопчика госпіталізували до дитячої клінічної лікарні №1. Йому потрібна операція, яку, однак, перенесли через захворювання на вітряну віспу – допоки стан дитини не покращиться.

Хлопчику потрібна термінова операція

Хлопчику потрібна термінова операція

Facebook/Олександр Суворов

Олександр звернувся до тих, хто став свідком травмування чотирирічного хлопчика в медустанові, а також до небайдужих українців із закликом допомогти як у розслідуванні нещасного випадку, так і з лікуванням дитини.

"Бажаю всім міцного здоров'я, будьте уважні, бережіть себе і своїх дітей. Діти – це наше майбутнє!" – підсумував він.

Телефон: (063) 721 89 57, Ярослава.

Карта ПриватБанку 4149 4996 4568 5544 на ім'я мами хлопчика Альбольболь Ярослави Володимирівни.

Офіційні дані про нещасний випадок озвучили в поліції Києва. Відзначається, що в лікарні вже почали відповідну перевірку.

"У Подільське управління міліції по спецлінії 102 надійшло повідомлення від жінки про те, що в приміщенні медичного закладу на її малолітнього сина впали двері, в результаті чого він отримав тілесні ушкодження. Хлопчика госпіталізовано в лікарню для надання медичної допомоги в умовах стаціонару. На місці події слідчо-оперативна група територіального управління поліції і працівники сектору ювенальної превенції провели ряд необхідних першочергових дій", – розповіли в пресслужбі.

У поліції повідомили, що зібрані відомості за даним фактом зареєстровані у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Подільського управління поліції. "Проводиться перевірка, за результатами якої буде дано правову оцінку цій події. Поліцейські з'ясовують всі обставини і причини того, що трапилося", – додали правоохоронці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у дитячій міській лікарні №1 Києва, де вибухнув скандал через знущання з однорічної дитини, намагалися приховати імена причетних лікарів.

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Автор
Марта Рок
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
швидка допомога постраждала дитина
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