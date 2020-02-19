Зими в Києві вже не буде: синоптикиня дала неоднозначний прогноз на весну

Цьогоріч метеорологічної зими в Києї так і не було і, найімовірніше, вже й не буде. Втім, метеорологам складно визначити, чи настала весна – через затягнуті переходи між сезонами.

Про це розповіла начальниця відділу кліматології в Центральній геофізичній обсерваторії ім. Бориса Срезневського Олена Донич, передає УНН. За її словами, у зв'язку з глобальними змінами клімату цього року метеорологічна зима в Києві не почалася – таке часто буває в північних областях, але в столиці це вперше.

"Тому ми вважаємо, що її вже не буде. Треба визначатися вже з метеорологічною весною. Будемо аналізувати, коли точно можна буде сказати, що весна до нас прийшла. Це дуже складно цього року, тому що це не так, як завжди, робилося", – сказала Донич.

Вона зазначила, що сьогодні дуже затягнулися переходи між сезонами.

"Ми проаналізуємо, і, може, весна вже й настала. Треба аналізувати температуру, як вона буде поводитися далі. Ще березень не почався, і якщо будуть якісь перепади, то заздалегідь не можемо сказати. Якщо березень виявиться стабільно теплим, то весна вже, може, і зараз настала, але поки не можемо так рано говорити", – додала Донич.

Також метеорологиня зазначила, що похолодання не дуже добре впливатиме на природу, адже вегетаційно рослини починають свій відлік на весну, і якщо це запрограмовано, то холодів не потрібно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики повідомляли, що в першій половині лютого в Україні настане похолодання, проте буде воно зовсім невеликим. У другій же половині місяця знову потеплішає.

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