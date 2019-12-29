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29 грудня • оновлено в 21:06
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З'їхався весь Київ? "Столичний" ринок скували неймовірні затори: фото і відео

7.3т
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Під Києвом утворилися масштабні затори біля ринку "Столичний".

Ажіотаж виник напередодні новорічних свят. Різке збільшення клієнтів було зафіксовано в неділю, 29 грудня, повідомив кореспондент OBOZREVATEL (щоб подивитися фото і відео з дрона – проскролльте до кінця сторінки).

Як видно на опублікованих кадрах, заторирозтягнулися на кілометри, сотні машин застрягли і намагаються то в'їхати на ринок, то виїхати з нього.

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Відзначимо, ринок "Столичний" знаходиться в Софіївській Борщагівці. Він розташований на вулиці Велика Кільцева, 110-А.

Ажіотаж на "Столичному" ринку

Ажіотаж на "Столичному" ринку

Ажіотаж на "Столичному" ринку

Ажіотаж на "Столичному" ринку

Ажіотаж на "Столичному" ринку

Ажіотаж на "Столичному" ринку

Ажіотаж на "Столичному" ринку

Ажіотаж на "Столичному" ринку

Ажіотаж на "Столичному" ринку

Ажіотаж на "Столичному" ринку

Ажіотаж на "Столичному" ринку

Ажіотаж на "Столичному" ринку

Ажіотаж на "Столичному" ринку

Ажіотаж на "Столичному" ринку

Ажіотаж на "Столичному" ринку

Ажіотаж на "Столичному" ринку

Ажіотаж на "Столичному" ринку

Ажіотаж на "Столичному" ринку

Ажіотаж на "Столичному" ринку

Ажіотаж на "Столичному" ринку

Ажіотаж на "Столичному" ринку

Ажіотаж на "Столичному" ринку

Ажіотаж на "Столичному" ринку

Ажіотаж на "Столичному" ринку

Ажіотаж на "Столичному" ринку

Ажіотаж на "Столичному" ринку

Ажіотаж на "Столичному" ринку

Ажіотаж на "Столичному" ринку

Ажіотаж на "Столичному" ринку

Ажіотаж на "Столичному" ринку

Ажіотаж на "Столичному" ринку

Ажіотаж на "Столичному" ринку

Ажіотаж на "Столичному" ринку

Ажіотаж на "Столичному" ринку

Ажіотаж на "Столичному" ринку

Ажіотаж на "Столичному" ринку

Ажіотаж на "Столичному" ринку

Ажіотаж на "Столичному" ринку

Ажіотаж на "Столичному" ринку

Ажіотаж на "Столичному" ринку

Ажіотаж на "Столичному" ринку

Ажіотаж на "Столичному" ринку

Ажіотаж на "Столичному" ринку

Ажіотаж на "Столичному" ринку

Пробки біля "Столичного" ринку

Пробки біля "Столичного" ринку

Як писав OBOZREVATEL, продукти харчування в Україні найвигідніше купувати не в великих гіпермаркетах, а на оптових ринках. На другому місці – продуктові ярмарки. Економіст також розповів, чим унікальний "Столичний" ринок.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Новий рік
Місце
Україна Київ
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_ Зепепупик
_ Зепепупик
В России такое тоже было в 90-е...
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Грошей у людей немає...
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