"Зігрійся!" У Києві на зупинці крутили порно

У Києві на зупинці на екрані міського довідника запустили порно. Судячи з усього, довідник був зламаний.

Про це повідомили в Telegram-каналі Ukr. Inform. Також було опубліковано відео з еротичними роликами.

"Це Київ дитинко. Поки чекаєш автобус – зігрійся, радісне оновлення міського довідника біля цирку – доступна порнушку", – повідомили в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в центреКіева на автоматі для друку фотографій транслювали порнографічні сцени.

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