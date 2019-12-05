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5 грудня • оновлено в 09:44
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"Зігрійся!" У Києві на зупинці крутили порно

3.9т
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У Києві на зупинці на екрані міського довідника запустили порно. Судячи з усього, довідник був зламаний.

Про це повідомили в Telegram-каналі Ukr. Inform. Також було опубліковано відео з еротичними роликами.

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"Це Київ дитинко. Поки чекаєш автобус – зігрійся, радісне оновлення міського довідника біля цирку – доступна порнушку", – повідомили в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в центреКіева на автоматі для друку фотографій транслювали порнографічні сцени.

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Автор
Анатолій Запорожський
Місце
Україна Київ
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