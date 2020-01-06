"Ніхто нічого ні з ким не погоджує": заміна старовинних ліхтарів в Ботсаду обурила киян

В київському Ботанічному саду імені Фоміна перші в місті електричні ліхтарі 1890-х років компанії Савицький і Страус замінили на сучасні, чим викликали обурення громадськості.

Про це у Facebook повідомив урбаніст, журналіст видання "Хмарочос" Володимир Хенгістов, передає НВ. За його словами, ця компанія першою почала встановлювати в Києві електричне освітлення, а комунальники абсолютно не розуміють цінності таких об’єктів.

"Це ліхтарі "першої хвилі", коли Київ почали обладнувати електричними ліхтарями, прекрасний зразок міського середовища кінця XIX століття. У Лондоні, наприклад, зберегли півтори тисячі газових ліхтарів — і ніхто не вважає правильним замінювати їх на типові сучасні аналоги. А наші комунальні підприємства, що відповідають за київські вулиці, не розуміють цінності таких об'єктів", – зазначив він у своєму коментарі.

Ліхтарі 1890-х років в Ботанічному саду Фейсбук Володимир Хенгістов

За його словами, найбільша проблема в тому, що ні комунальники, ні КМДА не стежать не тільки за історичними будівлями, а й за збереженням самого історичного середовища міста.

"Ніхто нічого ні з ким не погоджує, все вирішується на рівні виконробів або малоосвічених начальників", — підкреслив Хенгістов.

Раніше невдоволення громадськості викликав подібний випадок у Маріїнському парку. Тоді на заміну ліхтарних стовпів витратили понад 18 мільйонів гривень. У Київміськсвітло повідомили, що ліхтарі були в аварійному стані, а проєкт пройшов державну експертизу.

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