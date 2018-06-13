Жорстоке побиття в київському "Сільпо": оприлюднено фото затриманих

Опубліковано фотографії злочинців, які жорстоко побили чоловіка в київському супермаркеті "Сільпо".

Поліція Шевченківського району Києва затримала двох із них. За напад на людину їм загрожує кілька років позбавлення волі або умовний термін.

Про долю третього нападника поліція поки не надала інформації. Триває розслідування.

Один з нападників на чоловіка в "Сільпо" Антон Геращенко / Facebook

Напад в "Сільпо" Антон Геращенко / Facebook

Другий напав на чоловіка в "Сільпо" Антон Геращенко / Facebook

Один з нападників на чоловіка в "Сільпо" Антон Геращенко / Facebook

Один з нападників на чоловіка в "Сільпо" Антон Геращенко / Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, троє чоловіків побили людину в "Сільпо" після того, як він відмовився дати сигарету. При цьому, охоронець супермаркету не втрутився в пригоду.