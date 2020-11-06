Жителям хрущовок Києва запропонують вигідні умови для переселення

Жителів хрущовок Києва будуть переселяти в аналогічні за площею квартири, і навіть трохи більше, в рамках кварталу.

Тобто з центру в спальний район не відселять, розповів в інтерв'ю "Вечірньому Києву" начальник "Київгенплану" Сергій Броневицький.

"Відселення мешканців квартир буде здійснюватися за умови попереднього надання їм інших, рівноцінних за площею та кількістю кімнат приміщень в межах кварталу (мікрорайону)", – зазначив він.

Крім того, за словами Броневицького, законом передбачений коефіцієнт 1,5 на відшкодування житлової площі, тобто, якщо у вас квартира площею 50 квадратних метрів, то вам необхідно надати квартиру площею 75 квадратних метрів.

"Житлова площа, яка пропонується, може бути безоплатно збільшена до 50% житлової площі квартири будинку, що підлягає знесенню, незалежно від числа зареєстрованих у ньому осіб", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Броневицький повідомив, які хрущовки знесуть першими в Києві.