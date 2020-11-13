Жіночий автопробіг через Київ радянських часів згадали в мережі. Фото

Анна Прийма Кияни 04:20, 13.11.2020

У мережі опублікували раритетну фотографію жіночого автопробігу часів Радянського союзу, 1936 року народження.

Знімком поділився Олександр Антонович в Twitter, зазначивши маршрут – Москва-Петропавловськ-Аральське море-Київ-Москва.

Жіночий автопробіг
Олександр Антонович, Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше було опубліковано рідкісне фото Європейської площі, яка носила назву царської.

Коментувати
Кияни

Дивіться також

Криклія й посла України не пустили на зустріч із прем'єром Казахстану через фальшиві ПЛР-тести – джерело

Абонплата за газ злетить: українцям у два етапи перерахують суми в платіжках

Бродський порадив Єрмаку лікувати COVID-19 у Чернівцях, де людям не вистачає кисню

Зеленський і Єрмак мають легкі симптоми COVID-19, – Мендель

Волошин: у Карабах перекинули "путінських стерв'ятників", які захоплювали Україну. Що задумала Росія