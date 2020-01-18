Жахливий потоп в Ocean Plaza: опубліковано відео з камер спостереження

НП в київському ТРЦ Ocean Plaza було зафіксовано камерами відеоспостереження.

Як повідомляє ТСН, на кадрах видно, як неподалік раптово прорвало трубу. На дорозі утворилася яма, з якої полився окріп. Водії, які припаркувалися поруч, ледь встигли врятувати свої автомобілі.

Гаряча вода стрімко витікала з ями і за лічені секунди парова завіса охопила територію навколо торгового центру, а потім вже затопила весь перший поверх.

Як писав OBOZREVATEL, Київ сколихнула страшна НП в ТРЦ Ocean Plaza, де прорвало тепломережу і залило окропом перший поверх. Постраждали більше десяти чоловік. Але незабаром з'ясувалося, що в столиці є багато інших аварійних ділянок.

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