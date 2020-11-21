Зеленському в "Феофанію" повезли асфальт: у Києві почався автомарш

У суботу, 21 листопада, з Європейської площі в центрі Києва стартував автомарш до лікарні "Феофанія", де лікується від коронавірусу президент України Володимир Зеленський.

Як повідомляється на сторінці події в Facebook, організатором виступив "Рух Опору Капітуляції" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Ми їдемо до "Феофанії", де Зеленський з ВІП-палати записує свої відосики. Якщо президент до того моменту звідти втече – поїдемо шукати його додому, на дачу, під ОП, якщо поїде в іншу область – наші активісти знайдуть його і там", – йдеться в заяві.

Організатори попросили брати з собою шини та шматки асфальту: "ми повернемо президенту те, що він підсунув нам замість ліків та апаратів ШВЛ".

Перед автомаршем під Українським домом пройшов невеликий мітинг. Активісти вигукували гасла "Імпічмент, суд і в'язниця", "Путін – х...ло, Зеля – ссикло". Виступив колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян.

Автомарш "Майдан – Феофанія"

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За інформацією Telegram-каналу PavlovskyNews, поліція вже чергує навколо всієї території "Феофанії" і в сусідньому лісі.

"Всі входи і виходи на територію лікарні посилено патрулюють силовики, стоять автобуси з правоохоронцями. Водночас вони забороняють автомобілям паркуватися біля КП, діє особливий режим", – відзначається в повідомленні.

Поліція чергує навколо "Феофанії" Telegram PavlovskyNews

Територію лікарні посилено патрулюють силовики Telegram PavlovskyNews

У лісі також перебувають поліцейські Telegram PavlovskyNews

Автомобілям забороняють паркуватися біля КП Telegram PavlovskyNews

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 1 березня в Україні почали робити дороги за програмою "Велике будівництво". Гроші взяли з COVID-фонду.

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