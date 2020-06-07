Президента України Володимира Зеленського помітили за покупкою продуктів в одному з супермаркетів Києва.

Як написала в Facebook Людмила Архарова, вона зустріла президента в магазині Good Wine (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Володимир Зеленський в супермаркеті скрін відео

"У масці можна залишатися непоміченим... І люди сьогодні не впізнавали Володимира Зеленського. У м'ясному відділі я відштовхнула охоронця, який м'яко обмежив вхід... а на улюбленому відділі сиру мені стало цікаво, кого так охороняють", – зазначила жінка.

На відео президент стоїть з візком, наповненим різними продуктами. При цьому одягнений він так само, як і під час катання на велосипедах з журналістами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 червня Зеленський з нагоди Дня журналістики зустрівся з представниками низки українських ЗМІ в неформальній обстановці.