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2 жовтня • оновлено в 23:14
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"Зе, ла-ла-ла": під ОП у Києві виконали знамениту путінську кричалку

7.6т Читати матеріал російською

У Києві протестувальники проти підписання "формули Штайнмайєра" перейшли на образи президента України Володимира Зеленського.

Група учасників мітингу під стінами Офісу президента скандувала кричалку, яка серед українців закріпилася щодо глави держави-агресора Володимира Путіна.

Крім фрази "Зе х**ло" скандували "Зелю геть", "Вова, виходь!", "Зелю на палю" і "Ні капітуляції". Під стінами ОП також були присутні співробітники поліції, які спостерігали за збереженням правопорядку.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, противники Зеленського вийшли на протести ще ввечері у вівторок, 1 жовтня, виступивши проти рішення щодо Донбасу. Невеликі протестні акції пройшли і в інших містах України.

Потім президент провів терміновий брифінг, спробувавши заспокоїти деяких українців. Він заявив, що "формула Штайнмайєра" узгоджена, але не підписала. Зеленський запевнив, що "капітуляції не буде", наголосивши, що вибори в ОРДЛО можливі лише після того, як війська Росії покинуть Україну.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна Київ
Тег
Офіс президента
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Всех этих вы6лядков на осенний Призыв ))) Прямо там где срут - отлавливать и отправлять в окопы. В гомосячем ВСУ им будет чем занять свои оральные отверстия!))))))))
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Южный Гарик
Южный Гарик
Бурление говна вна Украине началось
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Аллф Алла
Аллф Алла
тисячі порохобтів..ахахаха
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