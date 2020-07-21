Збитки на мільйони та арешт активістів: як Тищенко та Комарницький дерибанять пісок у Києві

Компанія ВАТ "Мостобуд", яка, за інформацією активістів контролюється народним депутатом Миколою Тищенком та так званим смотрящим за Києвом Денисом Комарницьким продовжує незаконно намивати пісок на майданчику комунальної власності.

Через злочинну діяльність, організовану Тищенком та Комарницьким, а також президентом компанії "Укрбуд" Сергієм Кучером кияни втрачають мільйони гривень, а через безконтрольний намив страждає екосистема Дніпра. Більш того, такі дії є кримінальним злочином. Однак, влада міста продовжує закривати на це очі.

Правоохоронці арештовують активістів

Так, 21 липня активісти влаштували в районі Видубичів акцію протесту і намагалися демонтувати паркан, який незаконно побудований на ділянці, де під виглядом днопоглиблювальних робіт здійснюють видобуток і подальшу реалізацію піску. Однак, під час мітингу затримали не піщаних бракон'єрів, а саме активістів

На Видубичах влаштували акцію проти нелегального видобутку піску Скриншот

Правоохоронці затримали не піщаних браконьєрів, а активістів Скриншот

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Депутат Київської міської ради Ігор Мірошниченко, який був присутній на мітингу, заявив, що збитки міста через нелегальний видобуток піску на цій ділянці можна оцінити у мільйони гривень.

"Пісок на мільйони гривень з-під носа правоохоронців, міста, депутатів та громади випливає у невідомих напрямках. Точніше напрямки відомі: у цьому місті без Комарницького, судячи із журналістських розслідувань,нічого не відбувається. це завдання на сьогодні "слуг народу", це завдання Комарницького і Тищенка", – зазначив він.

Благоустрій неоднаразово намагався демонтувати паркан на ділянці, уже не вперше тут і активісти, які перекривають вивіз піску. Але тамтешні працівники відмовляються надавати будь-які дозвільні документи чи навіть представлятися.

Водночас через злочинний видобуток піску, організований Тищенком та Комарницьким, місто втрачає мільйони гривень, а через безконтрольний намив страждає екосистема Дніпра.

До чого тут Комарницький, Тищенко та Кучер

Сайт Dubinsky.pro повідомив, що Тищенко, Кучер та Комарницький за підтримки заступника директора Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Юрія Тація незаконно видобувають пісок на ділянці площею 16,7951 га, розташованій по вул. Промисловій у Голосіївському районі. Її власником є територіальна громада Києва в особі Київської міської ради.

У публікації стверджується, що через підконтрольну компанію "Мостобуд" вони незаконно передали землю в оренду підряднику, який під виглядом днопоглиблювальних робіт здійснює видобуток і подальшу реалізацію піску. Незважаючи на те, що суд зобов'язав "Мостобуд" залишити цю землю, вони незаконно продали приміщення ще однієї компанії, використовуючи послуги чорного нотаріуса.

У матеріалі йдеться, що до фактичних бенефіціарів "Мостобуду", приєдналася група осіб, яка постійно дерибанить Київ:

"Смотрящий за Києвом" Денис Комарницький;

президент "Укрбуду" Сергій Кучер;

заступник директора Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу КМДА Юрій Тацій;

народний депутат Микола Тищенко.

"Об'єднала цю злочинну групу осіб загальна мета – будівництво Подільсько-Воскресенського моста в м. Києві. Тепер незаконно видобутий пісок поставляється на бетонні заводи, звідки бетон іде на будівництво мосту і на інші пов'язані з ними об'єкти. Головний підрядник – це скандально відоме підприємство-прокладка "Еко-буд-трейд". Виходить, що депутат Тищенко навіть не гребує розвозити крадений пісок у рамках своєї передвиборчої компанії на мера столиці?", – задалися питанням автори.

Автори стверджують, що у якості охорони і бойового підрозділу найнято угруповання Сергія Лещенка (Лєшого). Її люди не тільки охороняють незаконну точку на вул. Промисловій, але і не цураються додаткового заробітку у вигляді блокування роботи конкуруючих будівельних компаній. Безумовно, така діяльність не мала б успіху без кришування Лісовика з боку київських чиновників і правоохоронних органів.

Детальніше про це – у матеріалі OBOZREVATEL.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київська місцева прокуратура №3 повідомила про підозру генеральному директору одного зі столичних підприємств. Його підозрюють у незаконному видобутку піску і розтраті довіреного майна в особливо великих розмірах. Про це повідомляється на сайті Офісу генерального прокурора.