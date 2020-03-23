"Виходьте тільки в масках!" Заввідділенням швидкої допомоги Києва звернувся до людей

Медики закликають киян не виходити з дому без засобів захисту від коронавірусу COVID-19.

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За словами завідувача 17-го відділення Центру екстреної медичної допомоги Києва Олександра Авраменка, краще взагалі не виходити на вулицю без потреби (щоб подивитися відео, проскрольте новину до кінця).

"Виходити тільки в масках. Що б там не казали, що вони не захищають, але ймовірність когось заразити набагато менше", - зазначив він.

pixabay.com

Також, за словами Авраменка, обов'язково мити і дезінфікувати руки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 березня в Києві підтвердили ще чотири випадки захворювання коронавірусом COVID-19. Кількість хворих в місті зросла до 28 осіб.

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