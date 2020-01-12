Затримано кілерів, яких підозрюють у вбивстві Аміни Окуєвої

Національна поліція України 12 січня затримала групу кілерів, яких підозрюють у вбивстві Аміни Окуєвої в 2017 році.
Про це повідомив глава МВС України Арсен Аваков у Facebook. За його словами, затримані підозрюються у низці ще кількох убивств (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).
Поліція затримала підозрюваного у вбивстві Окуєвої
Facebook Арсена Авакова
"У 2017 році група невідомих розстріляла машину Осмаєва і Окуєвої на ж/д переїзді під Києвом. Осмаєв був поранений, була убита Аміна Окуєва. Автоматична зброя була покинута кілерами на місці. Добре пам'ятаю той сумний день. Сьогодні Нацполіція затримала групу кілерів, обгрунтовано підозрюваних в низці вбивств. І в тому числі – у вбивстві Аміни", – написав глава МВС.
Аваков також уточнив, що ДНК затриманого збіглося з ДНК на покинутій на місці злочину зброї. Тривають слідчі дії.
Тим часом в прокуратурі Київської області сказали, що на рахунку злочинців ще два замовні вбивства, вчинені у вересні 2016 і в січні 2019 року, які розкриті. Зараз проводяться заходи щодо затримання всіх учасників злочинного угруповання та встановлення замовників.
У свою чергу екснардеп Ігор Мосійчук написав у Telegram, що слідчим Національної поліції нібито відомі прізвища замовників вбивства Аміни Окуєвої.
"Є відповідна доказова база! Чекаємо оголошення підозр як виконавцям, так і замовникам вбивства Аміни Окуєвої!" – зазначив він.
Затримання кілера Аміни Окуєвої
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у червні 2017 року Києві скоїли замах на Адама Осмаєва і його дружину Аміну Окуєву.
Кілера вдалося знешкодити і затримати. Після цього Окуєвій була надана державна охорона.
Коли час сплив, подружжю запропонували продовжити державну охорону, однак вони відмовилися від неї.
Аміна і Адам не були визнані потерпілими після першого замаху.
30 жовтня 2017 року на Осмаєва і Окуєву знову напали під Києвом. В результаті Окуєва загинула.
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