Затримано кілерів, яких підозрюють у вбивстві Аміни Окуєвої

Національна поліція України 12 січня затримала групу кілерів, яких підозрюють у вбивстві Аміни Окуєвої в 2017 році.

Про це повідомив глава МВС України Арсен Аваков у Facebook. За його словами, затримані підозрюються у низці ще кількох убивств (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

Поліція затримала підозрюваного у вбивстві Окуєвої Facebook Арсена Авакова

"У 2017 році група невідомих розстріляла машину Осмаєва і Окуєвої на ж/д переїзді під Києвом. Осмаєв був поранений, була убита Аміна Окуєва. Автоматична зброя була покинута кілерами на місці. Добре пам'ятаю той сумний день. Сьогодні Нацполіція затримала групу кілерів, обгрунтовано підозрюваних в низці вбивств. І в тому числі – у вбивстві Аміни", – написав глава МВС.

Аваков також уточнив, що ДНК затриманого збіглося з ДНК на покинутій на місці злочину зброї. Тривають слідчі дії.

Тим часом в прокуратурі Київської області сказали, що на рахунку злочинців ще два замовні вбивства, вчинені у вересні 2016 і в січні 2019 року, які розкриті. Зараз проводяться заходи щодо затримання всіх учасників злочинного угруповання та встановлення замовників.

У свою чергу екснардеп Ігор Мосійчук написав у Telegram, що слідчим Національної поліції нібито відомі прізвища замовників вбивства Аміни Окуєвої.

"Є відповідна доказова база! Чекаємо оголошення підозр як виконавцям, так і замовникам вбивства Аміни Окуєвої!" – зазначив він.

Затримання кілера Аміни Окуєвої

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся