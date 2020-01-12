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12 січня • оновлено в 15:49
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Вікторія Довгань
Вікторія Довгань

Затримано кілерів, яких підозрюють у вбивстві Аміни Окуєвої

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Національна поліція України 12 січня затримала групу кілерів, яких підозрюють у вбивстві Аміни Окуєвої в 2017 році.

Про це повідомив глава МВС України Арсен Аваков у Facebook. За його словами, затримані підозрюються у низці ще кількох убивств (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

Поліція затримала підозрюваного у вбивстві Окуєвої

Поліція затримала підозрюваного у вбивстві Окуєвої

Facebook Арсена Авакова

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Вбивство Окуєвої: у справі з'явилися нові підозрювані

"У 2017 році група невідомих розстріляла машину Осмаєва і Окуєвої на ж/д переїзді під Києвом. Осмаєв був поранений, була убита Аміна Окуєва. Автоматична зброя була покинута кілерами на місці. Добре пам'ятаю той сумний день. Сьогодні Нацполіція затримала групу кілерів, обгрунтовано підозрюваних в низці вбивств. І в тому числі – у вбивстві Аміни", – написав глава МВС.

Аваков також уточнив, що ДНК затриманого збіглося з ДНК на покинутій на місці злочину зброї. Тривають слідчі дії.

Тим часом в прокуратурі Київської області сказали, що на рахунку злочинців ще два замовні вбивства, вчинені у вересні 2016 і в січні 2019 року, які розкриті. Зараз проводяться заходи щодо затримання всіх учасників злочинного угруповання та встановлення замовників.

У свою чергу екснардеп Ігор Мосійчук написав у Telegram, що слідчим Національної поліції нібито відомі прізвища замовників вбивства Аміни Окуєвої.

"Є відповідна доказова база! Чекаємо оголошення підозр як виконавцям, так і замовникам вбивства Аміни Окуєвої!" – зазначив він.

Затримання кілера Аміни Окуєвої

Затримання кілера Аміни Окуєвої

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Вбивство Аміни Окуєвої
Особи
Адам Осмаєв Аміна Окуева Олександр Аваков
Місце
Україна Київ
Теги
Міністерство внутрішніх справ України Національна поліція України
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,,,,, Владимир
,,,,, Владимир
Оооо,этих сажать сразу,без суда и следствия,они ж на "актывистив" замахнулись!
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Baboker Makar
Baboker Makar
Интересно: хватит ли у авакова "висяков", чтобы прикрывать "сенсационными расследованиями" каждый обсир Киндерсюрприза...
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
А как с ука Аваков за бан дер овцев переживает!
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