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17 грудня • оновлено в 17:23
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Київ застряг у заторах: протести під Радою викликали колапс у столиці. Карта

1.5т
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У вівторок, 17 грудня, Київ скували масштабні затори через мітинги і зіткнення під Верховною Радою.

За даними Google Maps, рух було частково заблоковано і на лівому, і на правому березі столиці (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Найскладнішою виявилася ситуація в центрі міста. На в'їзді і виїзді були зафіксовані багатокілометрові затори.

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Бійки, зеленка й сльозогінний газ: під Радою тривають масові мітинги

Київ застряг у заторах через протести під Радою (ілюстрація)

Київ застряг у заторах через протести під Радою (ілюстрація)

112 Україна

На лівому березі найбільші проблеми з рухом транспорту виникли на проспекті Юрія Гагаріна, вул. Гната Хоткевича і Броварському проспекті, Гаванському мосту, вулиці Набережно-Рибальській, Верхньому і Нижньому Валах, вул. Волоській, вул. Почайнинській, вул. Костянтинівській, вул. Нижньоюрківській.

Стояли також вул. Юрія Іллєнка, вул. Січових стрільців, вул. В'ячеслава Чорновола, вул. Маршала Рибалка та вул. Митрофана Довнар-Запольського.

Київ застряг у заторах: протести під Радою викликали колапс у столиці. Карта

Скріншот

На правому березі максимальний рівень завантаженості доріг виявився на бульварі Перова, вулиці Братиславській і Харківському шосе.

Київ застряг у заторах: протести під Радою викликали колапс у столиці. Карта

Скріншот

Київ застряг у заторах: протести під Радою викликали колапс у столиці. Карта

Скріншот

Затори в Києві

Затори в Києві

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 грудня під Верховною Радою влаштували акцію протесту проти відкриття ринку землі. Мітинг переріс у масові зіткнення.

Також протестували власники авто на єврономерах. Вони палили фаєри і вимагали спростити процедури і знизити ціну на розмитнення ввезених в Україну машин.

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Читайте всі новини по темі "Пробки в Києві" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Теми
Пробки в Києві Акції протесту в Києві
Місце
Україна Київ
Тег
Верховна Рада України
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ttt ta
ttt ta
Киев - деревня, пешком дойдут
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Бан дер овцы РУЛЯТ! На фотках- одна правосекая молодёжь!
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Кияне! Как вы думаете кто им платит?
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Водилам надо вытащить монтировки и разогнать стадо скачущих yeбанов.
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