Київ застряг у заторах: протести під Радою викликали колапс у столиці. Карта

У вівторок, 17 грудня, Київ скували масштабні затори через мітинги і зіткнення під Верховною Радою.

За даними Google Maps, рух було частково заблоковано і на лівому, і на правому березі столиці (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Найскладнішою виявилася ситуація в центрі міста. На в'їзді і виїзді були зафіксовані багатокілометрові затори.

Київ застряг у заторах через протести під Радою (ілюстрація) 112 Україна

На лівому березі найбільші проблеми з рухом транспорту виникли на проспекті Юрія Гагаріна, вул. Гната Хоткевича і Броварському проспекті, Гаванському мосту, вулиці Набережно-Рибальській, Верхньому і Нижньому Валах, вул. Волоській, вул. Почайнинській, вул. Костянтинівській, вул. Нижньоюрківській.

Стояли також вул. Юрія Іллєнка, вул. Січових стрільців, вул. В'ячеслава Чорновола, вул. Маршала Рибалка та вул. Митрофана Довнар-Запольського.

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На правому березі максимальний рівень завантаженості доріг виявився на бульварі Перова, вулиці Братиславській і Харківському шосе.

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Затори в Києві

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 грудня під Верховною Радою влаштували акцію протесту проти відкриття ринку землі. Мітинг переріс у масові зіткнення.

Також протестували власники авто на єврономерах. Вони палили фаєри і вимагали спростити процедури і знизити ціну на розмитнення ввезених в Україну машин.

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