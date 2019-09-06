Заступник гендиректора “Київзеленбуду” привласнив 10 мільйонів – СБУ

Заступник генерального директора комунального об’єднання “Київзеленбуд” привласнив державні кошти у розмірі 10 мільйонів грн, призначені для благоустрою парку “Партизанська Слава” у Дарницькому районі Києва.

Як повідомляє "Українська правда", посадовець перебував у змові з представниками фіктивної комерційної структури.

У рамках досудового дослідження було виявлено завищений обсяг і вартість виконаних робіт. Крім того, під час обшуку офісних приміщень було вилучено електронні ключі та носії інформації, на яких є документи, що підтверджують протиправну діяльність посадовців.

Привласнення коштів. Ілюстрація Прочерк

За вказаним фактом було відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу.

Парк "Партизанська слава", на який були виділені кошти Вечірній Київ

Повідомляється, що заступнику гендиректора "Київзеленбуду" та його спільнику з фіктивної комерційної фірми оголошено про підозру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, слідчі Нацполіції прийшли з обшуками в "Укренерго". Посадовців підозрюють у привласненні 40 млн грн.

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