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10 вересня • оновлено в 06:46
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Заштовхали в авто і вивезли: в Києві невідомі викрали чоловіка

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На вулиці Кудрявській, 31/33 у Києві невідомі напали на водія Mercedes. Вони силоміць заштовхали його в авто такої ж марки чорного кольору і відвезли в невідомому напрямку.

Про це повідомив "Інформатор". Поліція ввела план "Перехоплення".

Правоохоронці розшукують чорний Mercedes Benz з номерними знаками АА3111ТО. Автомобіль зник у невідомому напрямку. Зловмисники озброєні.

патрульна поліція

патрульна поліція

34.ua

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Як раніше писав OBOZREVATEL, у Голосіївському районі Києва невідомі побили і викрали чоловіка. Його заштовхали в чорний Ford Transit і відвезли в невідомому напрямку. Надзвичайна подія сталася неподалік від метро "Теремки", на проспекті Глушкова

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Місце
Україна Київ
Тег
викрадення
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