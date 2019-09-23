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23 вересня • оновлено в 16:59
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"Запрацюємо в найближчі дні": "Венето" зробила заяву після пожежі

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У компанії з виробництва матраців "Венето", у якій в ніч на 23 вересня, сталася масштабна пожежа, запевнили, що зароблять у штатному режимі в найближчі дні.

Про це OBOZREVATEL розповіла комерційний директор ТОВ "Група Венето" Оксана Місюра. За її словами, форс-мажор, що трапився, не вплине на виробництво і поставку товарів.

"Форс-мажор ніяк не вплине на виконання компанією "Венето" своїх зобов'язань перед клієнтами з виробництва, постачання та гарантійного терміну служби товарів для здорового сну. У найближчі кілька днів усі служби і співробітники компанії зароблять в штатному режимі", – зазначила Місюра.

Компанія "Венето"

Компанія "Венето"

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Раніше в "Венето" повідомили, що найбільше від пожежі постраждав склад, вогонь знищив усю продукцію. Також частково пошкоджений сусідній офіс – верхні поверхи затоплені і було пошкоджено дах. Крім того, згоріли два службові автомобілі. Постраждалих немає.

На даний момент компанія склала заяву про навмисний підпал.

Нагадаємо, пожежа в офісній будівлі компанії "Венето" сталася в ніч на 23 вересня.

Як писав OBOZREVATEL, в Деснянському районі Києва в суботу, 21 вересня, розгорілася сильна пожежа. За попередньою інформацією, в промзоні за Дарницької ТЕЦ спалахнули автоцистерни,

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Місце
Україна Київ
Тег
пожежа
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