Дистанція 2 метри й 9 годин роботи: лікар назвав умови для запуску метро в Києві

Відновлення роботи метрополітену в Києві має супроводжуватися низкою обмежень, зокрема, відстань між пасажирами потрібно встановити на рівні не менше 2 метрів.

Таку думку в ефірі ObozTV висловив директор Національного інституту серцево-судинної хірургії імені М. Амосова, академік Василь Лазоришинець. "Обмеження стосуються не тільки кількості людей, які одночасно перебувають у вагоні або на платформі. Потрібно також обмежити години роботи метрополітену", – сказав він.

"Наприклад, з 6 до 11 і з 16 до 20 години", – припустив медик.

Він підкреслив, що запуск метро в столиці обґрунтований. "Нехай він буде обмеженим, але населення хоча б частково матиме можливість доїхати до місця роботи й повернутися", – додав Лазоришинець.

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Говорячи про відновлення роботи інших видів транспорту, зокрема й авіаційного сполучення, він заявив, що рішення можна буде приймати виходячи з епідеміологічної ситуації, яка складеться в країні через 2 тижні після пом'якшення карантину.

За його словами, потрібно враховувати досвід Європи і світу, а також залучати до обговорення проблеми не тільки МОЗ, а й учених, що працюють у складі Національної академії медичних наук.

Київський метрополітен

Як писав OBOZREVATEL, міський голова Києва Віталій Кличко виступив з вимогою до уряду про відновлення роботи метро в столиці після закінчення карантину, зокрема 25 травня.