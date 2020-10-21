Запобіжні заходи обвинуваченим у вбивстві Шеремета продовжили: під судом почалися сутички

Юрій Сергієнко Кияни 19:41, 21.10.2020 Оновлено: 19:58, 21.10.2020

Шевченківський районний суд Києва продовжив на два місяці запобіжні заходи трьом обвинуваченим у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", Андрія Антоненка залишили під вартою, Юлію Кузьменко – під домашнім арештом, Яну Дугар – під особистим зобов'язанням. Водночас під будівлею суду протестувальники заблокували виїзд. Також почалися сутички. (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Активісти запалили фаєри. Одна з активісток вдарила правоохоронця кулаком по касці, а поліція застосувала сльозогінний газ, пише PavlovskyNews.

В результаті Антоненка відвезли до СІЗО, його прихильники не змогли перешкодити автомобілю залишити територію суду.

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