Концентрація шкідливих речовин у повітрі Києва перевищена в рази – Центральна обсерваторія

З 15 по 21 жовтня концентрація шкідливих речовин в повітрі Києва значно перевищена.

За вказаний період в столиці перевищені норми концентрація пилу, сірчистого і чадного газу, а також формальдегіду. Про це для "Лівого берега" розповіли у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Повідомляється, що зважені речовини (пил) в 1,1-1,4 рази перевищували норму на проспекті Перемоги (біля метро "Святошин"), на Бессарабській площі, бульварі Лесі Українки, вулицях Каунаська і Семена Скляренка.

Діоксид сірки (сірчистий газ, хімічна формула SO2) в 2,1-2,7 разів перевищував граничні показники на проспекті Перемоги і Оболонському, Деміївській площі; в 1,4-1,9 разів на всіх інших постах міста.

Оксид вуглецю (СО) в 4,0-4,9 разів перевищував норму на вулицях Каунаська і Семена Скляренка, площі Перемоги, Бессарабської і Деміївської. Формальдегід в повітрі перевищував норму в 3,1-3,2 рази на проспекті Перемоги.

При цьому в обсерваторії уточнили, що забруднення повітря пов'язано з метеорологічними умовами.

Забруднення в Києві

Фахівці пояснили, що в атмосферу потрапляють вихлопи з авто, дим від сміттєспалювальних заводів і деревообробних фабрик. При цьому чадний газ викликає нудоту, запаморочення, шум у вухах, в важких випадках може привести до втрати свідомості. А формальдегід може викликати запалення очей, свербіж, висип.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні був зафіксований найвищий рівень концентрації чадного газу (СО), нарівні з промисловими районами Китаю або США.

Раніше в КМДА повідомив, що туман, який вже кілька днів спостерігається в Києві, викликаний особливостями температурного режиму в жовтні.

OBOZREVATEL докладно дізнався, чому країну накрив смог. Ймовірні причини цього – промислові викиди, а також горіння торфовищ і звичка українців восени масово спалювати листя.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!