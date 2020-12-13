Замість вулиці Грушевського в Києві була стіна з воротами. Фотофакт

У мережі опублікували архівне фото будівлі Арсеналу і казарм в Києві, їх з'єднували ворота зі стіною, які в майбутньому знесли і проклали вулицю Грушевського.

Знімком, датованим 1892 роком, поділилися на сторінці "Клубу Корінного Киянина" в Facebook.

Також на ньому зображено малий Нікольський храм, який згодом замінить "будинок-літак", а дзвіницю вдалині просто знесуть.

Вулиця Михайла Грушевського розташована в Печерському районі міста Києва, місцевість Липки. Пролягає від Європейської до Арсенальної площі.

Примикають вулиця Хрещатик, Володимирський узвіз, Петрівська алея, Музейний провулок (двічі), Садова та Шовковична вулиці, площа Конституції, Липська вулиця, Фортечний провулок, вулиця Івана Мазепи.

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