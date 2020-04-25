Закривайте вікна! Киян попередили про насування шторму

У Києві в найближчі години і до кінця доби 25 квітня, а також 26 квітня очікуються сильні пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпеки – жовтий).

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація, посилаючись на дані Укргідрометцентру. Фахівці нагадали жителям столиці, як правильно вести себе при сильному вітрі:

щільно закрити всі вікна, прибрати з балконів предмети, які може понести вітер;

на вулиці не підходити до рекламних щитів, ліній електропередач, дерев;

якщо вітер посилиться, сховатися в найближчому будинку;

уникати знаходження поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт.

На Київ насувається потужний вітер Gismeteo

Також в КМДА нагадали киянам про дотримання протиепідемічних заходів та карантинних обмежень. Зокрема, не виходити з дому без крайньої необхідності.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві на вихідних, 25 і 26 квітня, буде тепла погода, але підуть дощі, часом – з грозами.

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