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7 жовтня • оновлено в 18:00
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Закон про столицю: Ткаченко розкрив нові подробиці

1.4т Читати матеріал російською

У Києві провели публічний діалог щодо законопроєкту № 2143-3 “Про столицю України – місто-герой Київ”.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Ткаченко. За його словами, у обговоренні взяли участь не тільки нардепи, депутати Київради, представники бізнесу та урбаністи, але й багато рядових киян, які зацікавлені у розвитку рідного міста (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Ткаченко зазначив, що тільки за допомогою діалогу можна втілити засади, передбачені новим документом.

У Києві провели публічний діалог щодо закону про столицю

У Києві провели публічний діалог щодо закону про столицю

Facebook Олександр Ткаченко

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"Саме такий вигляд має мати правильний діалог між владою й громадянами – спокійний, конструктивний, щоб кожна сторона могла висловитися й бути почутою. Тільки так можна реалізувати принципи, що лягли в основу нового закону – це прозора робота органів місцевої влади, широкі самоврядні повноваження столичної громади та створення ефективних механізмів стратегічного розвитку міста", – написав представник "Слуги народу".

Він переконаний, що зараз столиця перебуває за крок до велик змін і new urban agenda (“нового порядку денного”).

"Виходячи з вимог міжнародного пакету Habitat III та Європейської хартії самоуправління, у систему управління Києвом будуть закладені чіткі пріоритети, а головний – інтереси киян", – відзначив Ткаченко.

Він запевнив, що такі обговорення й надалі відбуватимуться у районах міста.

Публічний діалог щодо закону про Київ

Публічний діалог щодо закону про Київ

Facebook Олександр Ткаченко

Публічний діалог щодо закону про Київ

Публічний діалог щодо закону про Київ

Facebook Олександр Ткаченко

Як писав OBOZREVATEL:

  • група народних депутатів внесла до Верховної Ради України законопроєкт із пропозицією провести вибори в Києві 8 грудня.

  • Представниця Кабінету міністрів у Верховній Раді Ірина Верещук заявила, що до кінця року провести вибори в Києві неможливо, оскільки потрібно ухвалити нову редакцію закону про столицю й законодавство про децентралізацію.

  • У "Слузі народу" повідомили, що вибори мера Києва 8-го грудня малоймовірні.

  • Парламентський комітет із питань організації місцевого самоврядування та регіонального розвитку розглянув усі чотири нові законопроєкти "Про столицю", запропоновані Раді. Три з них депутати визнали невідповідними й рекомендували їх відхилити, зокрема й №2143, який партія "Слуга народу" подала спочатку.

  • Мер Києва Віталій Кличко "розгромив" схвалений документ, назвавши один із його пунктів "недолугим ноу-хау".

  • Верховна Рада України 3 жовтня проголосувала в першому читанні і за основу законопроєкт "Про столицю" №2143-3. Його підтримала монобільшість фракції "Слуга народу" в особі 243 нардепів і 10 позафракційних парламентарів.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Особа
Олександр Ткаченко
Місце
Україна Київ
Тег
Партія Слуга народу
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