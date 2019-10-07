Закон про столицю: Ткаченко розкрив нові подробиці

У Києві провели публічний діалог щодо законопроєкту № 2143-3 “Про столицю України – місто-герой Київ”.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Ткаченко. За його словами, у обговоренні взяли участь не тільки нардепи, депутати Київради, представники бізнесу та урбаністи, але й багато рядових киян, які зацікавлені у розвитку рідного міста (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Ткаченко зазначив, що тільки за допомогою діалогу можна втілити засади, передбачені новим документом.

У Києві провели публічний діалог щодо закону про столицю Facebook Олександр Ткаченко

"Саме такий вигляд має мати правильний діалог між владою й громадянами – спокійний, конструктивний, щоб кожна сторона могла висловитися й бути почутою. Тільки так можна реалізувати принципи, що лягли в основу нового закону – це прозора робота органів місцевої влади, широкі самоврядні повноваження столичної громади та створення ефективних механізмів стратегічного розвитку міста", – написав представник "Слуги народу".

Він переконаний, що зараз столиця перебуває за крок до велик змін і new urban agenda (“нового порядку денного”).

"Виходячи з вимог міжнародного пакету Habitat III та Європейської хартії самоуправління, у систему управління Києвом будуть закладені чіткі пріоритети, а головний – інтереси киян", – відзначив Ткаченко.

Він запевнив, що такі обговорення й надалі відбуватимуться у районах міста.

Публічний діалог щодо закону про Київ Facebook Олександр Ткаченко

Публічний діалог щодо закону про Київ Facebook Олександр Ткаченко

Як писав OBOZREVATEL:

група народних депутатів внесла до Верховної Ради України законопроєкт із пропозицією провести вибори в Києві 8 грудня.

Представниця Кабінету міністрів у Верховній Раді Ірина Верещук заявила, що до кінця року провести вибори в Києві неможливо, оскільки потрібно ухвалити нову редакцію закону про столицю й законодавство про децентралізацію.

У "Слузі народу" повідомили, що вибори мера Києва 8-го грудня малоймовірні.

Парламентський комітет із питань організації місцевого самоврядування та регіонального розвитку розглянув усі чотири нові законопроєкти "Про столицю", запропоновані Раді. Три з них депутати визнали невідповідними й рекомендували їх відхилити, зокрема й №2143, який партія "Слуга народу" подала спочатку.

Мер Києва Віталій Кличко "розгромив" схвалений документ, назвавши один із його пунктів "недолугим ноу-хау".

Верховна Рада України 3 жовтня проголосувала в першому читанні і за основу законопроєкт "Про столицю" №2143-3. Його підтримала монобільшість фракції "Слуга народу" в особі 243 нардепів і 10 позафракційних парламентарів.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!