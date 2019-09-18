"Захоплення" моста в Києві: в метро розповіли про режим роботи після НП

Київський метрополітен відновив свою роботу на Святошино-Броварській "червоній" лінії після скандального мінування мосту військовим із Криму, яке призвело до транспортного колапсу.

Про це повідомили станом на 20:45 на сторінці комунального підприємства в Facebook.

"Друзі! Метро працює в звичайному режимі. Спокійного вам вечора", – сказано в повідомленні.

Метро Києва запрацювало після НП на мосту hvylya.net

Нагадаємо, ділянка від станції "Дарниця" до станції "Хрещатик" не працювала протягом декількох годин через небезпеку вибуху на мосту Метро.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "терориста" з моста Метро затримала поліція.

Раніше стало відомо, що чоловік, який захопив міст, є вихідцем з Криму, і, ймовірно, воював на Донбасі.

Фоторепортаж з місця подій можна подивитися тут.

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