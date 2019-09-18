Головна Новини
18 вересня • оновлено в 21:27
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Новини Києва

"Захоплення" моста в Києві: в метро розповіли про режим роботи після НП

706 Читати матеріал російською

Київський метрополітен відновив свою роботу на Святошино-Броварській "червоній" лінії після скандального мінування мосту військовим із Криму, яке призвело до транспортного колапсу.

Про це повідомили станом на 20:45 на сторінці комунального підприємства в Facebook.

"Друзі! Метро працює в звичайному режимі. Спокійного вам вечора", – сказано в повідомленні.

Новини
Затримання "підривника" моста в Києві: з'ясувалося, як покарають вихідця з Криму

Метро Києва запрацювало після НП на мосту

Метро Києва запрацювало після НП на мосту

hvylya.net

Нагадаємо, ділянка від станції "Дарниця" до станції "Хрещатик" не працювала протягом декількох годин через небезпеку вибуху на мосту Метро.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "терориста" з моста Метро затримала поліція.

Раніше стало відомо, що чоловік, який захопив міст, є вихідцем з Криму, і, ймовірно, воював на Донбасі.

Фоторепортаж з місця подій можна подивитися тут.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Місце
Україна Київ
Теги
Київський метрополітен метро
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel