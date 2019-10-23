Загибель ветерана АТО "Сенсея": вибух в центрі Києві потрапив на відео

Камери спостереження зафіксували момент вибуху в центрі Києва, в результаті якого загинув ветеран АТО Віктор Дегтярьов і ще один чоловік.

Відео виявилося в розпорядженні "Цензора". На кадрах видно, що чоловіки сидять зліва на сходинках. Після спалаху від вибуху гранати вони впали.

Повідомлення про обставини події досить суперечливі. Так, очевидці стверджують, що нібито двоє загиблих крутили гранату, яка в якийсь момент випала з рук і здетонувала. Інші стверджують, що нібито між чоловіками стався конфлікт.

OBOZREVATEL зібрав найважливішу інформацію про легендарного ветерана АТО, а також версії військових експертів з приводу можливих причин його загибелі.

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