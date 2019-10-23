Головна Новини
23 жовтня • оновлено в 19:21
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Новини Києва

Загибель ветерана АТО "Сенсея": вибух в центрі Києві потрапив на відео

1.7т Читати матеріал російською

Камери спостереження зафіксували момент вибуху в центрі Києва, в результаті якого загинув ветеран АТО Віктор Дегтярьов і ще один чоловік.

Відео виявилося в розпорядженні "Цензора". На кадрах видно, що чоловіки сидять зліва на сходинках. Після спалаху від вибуху гранати вони впали.

Повідомлення про обставини події досить суперечливі. Так, очевидці стверджують, що нібито двоє загиблих крутили гранату, яка в якийсь момент випала з рук і здетонувала. Інші стверджують, що нібито між чоловіками стався конфлікт.

Новини
Вибух із ветераном АТО в Києві: став відомий зв'язок із фігурантом "справи Гладковського"

OBOZREVATEL зібрав найважливішу інформацію про легендарного ветерана АТО, а також версії військових експертів з приводу можливих причин його загибелі.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Вибухи в Києві" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Вибухи в Києві
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
1
1
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Жалко "еще одного мужчину" ...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Цеевропа!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Драго Кувалда
Драго Кувалда
Разорвало скот на куски.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Блоги / думки