Забудова Жукового острова: КМДА звернулася до поліції

Департамент земельних ресурсів КМДА направив звернення до органів Національної поліції щодо здійснення перевірки законності відведення земель на Жуковому острові.

Таке звернення доручив підготувати мер Києва Віталій Кличко після публікацій в деяких ЗМІ про нібито плани бізнесменів побудувати багатоповерхові будинки в рекреаційній зоні, сказано на сайті мера.

"Землі столиці, що є рекреаційними зонами, не можуть забудовуватися висотками! Київські острови мають бути територіями вільного доступу для всіх киян і використовуватися виключно як зони відпочинку. Якщо бізнес хоче розвивати і облаштовувати такі території, потрібно працювати законно", – наголосив мер.

КМДА звернулася до поліції через можливу забудову Жукового острову

Він висловив переконання, що правоохоронні органи мають перевірити і законність відчуження землі на Жуковому острові і під яке використання це робилося.

Як писав OBOZREVATEL, мер Києва Віталій Кличко виступив з публічним звітом про результати своєї роботи за 2019 рік. Він розповів про міжнародні візити до Швейцарії на Давоський форум, в штаб-квартиру ЮНЕСКО в Парижі, а також в США.

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