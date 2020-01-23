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23 січня • оновлено в 13:52
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Забудова Жукового острова: КМДА звернулася до поліції

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Департамент земельних ресурсів КМДА направив звернення до органів Національної поліції щодо здійснення перевірки законності відведення земель на Жуковому острові.

Таке звернення доручив підготувати мер Києва Віталій Кличко після публікацій в деяких ЗМІ про нібито плани бізнесменів побудувати багатоповерхові будинки в рекреаційній зоні, сказано на сайті мера.

"Землі столиці, що є рекреаційними зонами, не можуть забудовуватися висотками! Київські острови мають бути територіями вільного доступу для всіх киян і використовуватися виключно як зони відпочинку. Якщо бізнес хоче розвивати і облаштовувати такі території, потрібно працювати законно", – наголосив мер.

КМДА звернулася до поліції через можливу забудову Жукового острову

КМДА звернулася до поліції через можливу забудову Жукового острову

Він висловив переконання, що правоохоронні органи мають перевірити і законність відчуження землі на Жуковому острові і під яке використання це робилося.

Як писав OBOZREVATEL, мер Києва Віталій Кличко виступив з публічним звітом про результати своєї роботи за 2019 рік. Він розповів про міжнародні візити до Швейцарії на Давоський форум, в штаб-квартиру ЮНЕСКО в Парижі, а також в США.

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Автор
Гліб Іванов
Особа
Віталій Кличко
Місце
Україна Київ
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