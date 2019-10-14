Заборона на продаж алкоголю в Києві: суд прийняв несподіване рішення

Верховний суд визнав незаконним рішення Київради про заборону продажу алкоголю з 23:00 до 10:00 ранку.

Відповідне рішення опубліковано в Єдиному реєстрі судових рішень, правда воно стосується постанови №19 /1023 від 10 квітня 2017 року.

Таким чином Верховний суд визнав незаконною постанову, яке раніше визнавалося такою Окружним адміністративним судом та Київським апеляційним адміністративним судом.

Зараз же заборона на продаж алкоголю діє на підставі іншого рішення Київради - №1529/5593 від 27 вересня 2018 року.

"Кореспондент"

Також нагадаємо, що в березні 2018 року Верховна Рада проголосувала за закон, який дає право міським радам визначати час продажу алкогольних напоїв на їх території.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Україні заборонили використовувати назви продуктів з географічними назвами на кшталт "шампанське" або "коньяк".

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