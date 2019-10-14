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14 жовтня • оновлено в 22:43
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Заборона на продаж алкоголю в Києві: суд прийняв несподіване рішення

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Верховний суд визнав незаконним рішення Київради про заборону продажу алкоголю з 23:00 до 10:00 ранку.

Відповідне рішення опубліковано в Єдиному реєстрі судових рішень, правда воно стосується постанови №19 /1023 від 10 квітня 2017 року.

Таким чином Верховний суд визнав незаконною постанову, яке раніше визнавалося такою Окружним адміністративним судом та Київським апеляційним адміністративним судом.

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Зараз же заборона на продаж алкоголю діє на підставі іншого рішення Київради - №1529/5593 від 27 вересня 2018 року.

Заборона на продаж алкоголю в Києві: суд прийняв несподіване рішення

"Кореспондент"

Також нагадаємо, що в березні 2018 року Верховна Рада проголосувала за закон, який дає право міським радам визначати час продажу алкогольних напоїв на їх території.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Україні заборонили використовувати назви продуктів з географічними назвами на кшталт "шампанське" або "коньяк".

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Місце
Україна
Теги
алкоголь Верховний суд Украины Київрада
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