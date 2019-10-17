За заслуги перед УПЦ: відомих благодійників нагородили орденами

Благодійницю і меценатку Аллу Балан нагородили орденом Української Православної Церкви "Святої Праведної Анни" I ступеня. Також президента Федерації греко-римської боротьби України Вадима Киселя – самою почесною нагородою УПЦ – орденом святого апостола Андрія Первозванного.

Урочиста церемонія нагородження благодійників УПЦ відбулася в Свято-Покровському храмі на Пріорці 14 жовтня. Після святкової літургії і хресного ходу, від імені митрополита Онуфрія почесні грамоти та ордени вручив Владика Діонісій.

За заслуги перед УПЦ, допомогу храмам і вагомий внесок у розвиток православ'я в Україні Балан і Киселя також нагородили почесними грамотами митрополита УПЦ Київського і всієї України Онуфрія.

Алла Балан і Вадим Кисіль

"Дуже приємно бути відзначеним такою почесною нагородою УПЦ, як орден Святої Праведної Анни, в таке важливе свято для всіх православних християн України - Покрова Пресвятої Богородиці. Хочу привітати всіх з цим світлим святом і побажати вам миру, добра, благополуччя і Божого благословення. Нехай Пресвята Богородиця оберігає Україну!", - сказала Балан.

Як відомо, благодійниця УПЦ Алла Балан в 2017 році був відзначена Церквою орденом Святої рівноапостольної княгині Ольги, в 2018 році - орденом преподобної Анастасії Київської, а раніше в 2011 році - її діяльність була відзначена орденом "Святої Праведної Анни" III ступеня .

Алла Балан

"Це велика честь бути відзначеним настільки цінною нагородою УПЦ. Особливо приємно отримати її в такий світлий день чотирьох свят: Покрова Пресвятої Богородиці, Дня захисника України, Дня заснування УПА та Дня українського козацтва! У зв'язку з цим хочу побажати всім православним християнам Божого благословення, родинного благополуччя, миру, добра і щастя вашим сім'ям. Нехай Господь береже Україну!", - зазначив Кисіль.

Відомо, що Вадим Кисіль є майстром спорту СРСР і заслуженим тренером України з греко-римської боротьби, який виховав кілька чемпіонів світу та Європи, а також призерів Олімпійських ігор. Віце-президент Асоціації спортивної боротьби України Кисіль давно є меценатом і благодійником багатьох храмів.

Вадим Кисіль

Раніше Вадима Киселя УПЦ нагороджувала орденом преподобного Нестора Літописця, орденом Святого Великомученика Георгія Побідоносця. Також відомо, що почесний президент Федерації греко-римської боротьби України є повним кавалером Ордена святого Князя Володимира Великого.

Відзначимо, що серед кавалерів ордена святого апостола Андрія Первозванного - видатні діячі науки, спорту, культури і мистецтва, громадські діячі та впливові політики. Відомо, що кавалером ордена святого апостола Андрія Первозванного є мер Харкова Геннадій Кернес, експрезиденти України Леонід Кучма та Петро Порошенко.

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